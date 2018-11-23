Öğretmenler Onuruna Yemek

23 Kasım 2018 Cuma 15:41



23 Kasım 2018 Cuma 15:41

Sarıcakaya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilçedeki eğitim kurumlarında görev yapan ve emekli olmuş öğretmenler onuruna bir akşam yemeği verildi.Öğretmen Evinde düzenlenen yemeğe; İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kürşad Önder Ceylan ve öğretmenler katıldı.Emekli öğretmenler adına açılış konuşması yapan Mustafa Suna, böylesine anlamlı bir etkinlikte emekli öğretmenlerin de hatırlanmasından onur duyduklarını vurguladı.İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan da "İnşallah yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Bu yönde çalışmalarınızdan dolayı da sizlerle gurur duyuyorum. İlçemiz muadilleri arasında insanları tercih ettiği, çocuklarını sizlere emanet etmek istediği bir yerdir. Biz öğretmenlerimizi meslektaşımız gibi görüyoruz. Onları ailemizden bir parça gibi görüyoruz. Bugün buraya ailecek geldiğiniz için ayrıca memnun oldum. Çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi.'Emekli' tanımlamasını öğretmenlik mesleğine yakıştıramadığını belirterek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ise, "Öğretmenlik ömür boyu sürdürülmektedir. Siz sınıftan çıktınız ama, yine rahat durmaz ve öğretmenlik yapıyorsunuzdur muhakkak. Sizlerle beraber aynı camianın bir mensubu olmak benim için gurur vericidir" şeklinde konuştu.Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler'de kendisi ve eşinin de eğitim ordusunun bir neferi olduğunu kaydederek "Bizim öğretmenlerimize nasıl değer verdiğimizi ilçemizde görev yapan öğretmen arkadaşlarımız çok iyi bilirler" derken konuşmasını da Aliya İzzet Begoviç'in "Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için, gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir" sözüyle noktaladı.Konuşmaların ardından türkü ziyafeti sunuldu. - ESKİŞEHİR