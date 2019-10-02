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Öğretmenler proje hazırladı anaokulu baştan sona yenilendi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, anaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan proje sayesinde okul baştan sona yenilendi.

02.10.2019 11:51Öğretmenler proje hazırladı anaokulu baştan sona yenilendi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, anaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan proje sayesinde okul baştan sona yenilendi.

Kulp Anaokulu'nda görev yapan öğretmenlerin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlamış oldukları Merkezimizde Çocuk Var Projesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı destekli proje yazma yarışmasına katıldı.Yarışma kapsamında başarılı bulunan proje için Karacadağ Kalkınma Ajansı, Kulp Belediyesi ve Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol sonrası verilen 81 bin lira, tüm sınıfların yenilenmesi için harcandı.

Projeye hazırlayan Kulp Anaokulu öğretmenleri, "Eğitimin verildiği merkezlerin en iyi şekilde düzenlenmiş olması, eğitim noktasında başarı getireceğine inanıyoruz. Bu inançla çocuklarımız için hazırlamış olduğumuz projenin başarılı olması bizleri ve çocuklarımızı sevindirdi. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemelere neden olmak ve başarılı olmaları için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kulp, Güncel

Kaynak: İHA

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