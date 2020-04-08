Öğretmenler, sağlık çalışanları için siper maske üretiyor
YOZGAT'ta, Mustafa Kemal Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için siper maske üretiyor.
08.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:55
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ülke olarak koronavirüs ile topyekün mücadele verildiğini söyledi. Sağlık çalışanları için siper maske üretimi yaptıklarını belirten Yazıcı, "Çalışmalarımızı, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmekteyiz. Okulumuzun plastik alanında görevli öğretmenlerimiz yüz siperliğinin aparatlarını üretiyor, müdürlüğümüzdeki öğretmenlerimizde bu aparatları birleştirip siper maske yapıyor. Günlük ortalama 400-500 tane üretim yapılıyor. Yaptığımız maskeleri de sağlık çalışanlarımıza teslim ediyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Yozgat, Güncel