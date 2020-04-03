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Öğretmenler, sağlık çalışanları için siperli maske üretiyor

Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak için siperli maske üretti.

03.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:58
Öğretmenler, sağlık çalışanları için siperli maske üretiyor
Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak için siperli maske üretti.
Öğretmenler, artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattıkları "Kodla Van" projesi kapsamında temin ettikleri malzemelerle ürettikleri 100 siperli maskeyi, Van UMKE yetkililerine teslim etti.
Van BİLSEM Müdürü Refik Bayram, sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede büyük çaba sarf ederek tatillerinden, ailelerinden ve sağlıklarından feragat ettiğini söyledi.
Kurum olarak bu fedakarlığı gösterenlere destek sunmak için maske ürettiklerini belirten Bayram, "Kişisel koruyucu donanımlar bu mücadelede en büyük ihtiyaçlardan biri. Biz de imkanlarımız dahilinde yüz koruyucuları yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir işe girdik." diye konuştu.
Teknoloji ve tasarım öğretmeni Mehmet Aziz Şahin ise dünyanın ve Türkiye'nin virüsle savaşında sağlık çalışanlarının zor süreçten geçtiğini bildirerek, "3 arkadaşımızla çalışmaya başladık. 3D yazıcıyla ürettiğimiz 100 maskeyi bugün teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üretime devam edeceğiz." dedi.
Maskeleri teslim alan UMKE Van birim sorumlusu Sinan Özgür de öğretmenlere anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Virüsle mücadele döneminde herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını aktaran Özgür, "Öğretmenler 3D yazıcıyla bizim için siperlikli maske yapmış. Çok mutlu olduk. Ülkedeki herkese sağlık çalışanlarına desteklerinden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Van, Güncel
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