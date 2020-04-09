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Öğretmenler, sağlık çalışanları için siperli maske üretiyor

TÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları her geçen gün artıyor.

09.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:21
Öğretmenler, sağlık çalışanları için siperli maske üretiyor

TÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları her geçen gün artıyor. Hastalıkla mücadele için çok fazla tüketilen siperli maske, maske ve eldivenlere ihtiyaç duyuluyor. Toplumun her kesiminden gönüllüler gibi Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi eğitmenleri de siperli maske üretimine başladı.

Türkiye 'de her geçen gün etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi eğitmenleri, eğitime ara verilince hastalıkla mücadele eden doktorlar için robotik kodlama atölyesinde bulunan 3D yazıcılarla siperli maske üretmeye başladı. Üretime günün her saati ara vermeden devam edilirken günde ortalama otuz siperlik üretiliyor. Üretilen siperli maske ilk olarak pandemi hastanesi olarak hizmet veren Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarına ulaştırılacak. Üretime devam edilecek siperli maskelerin daha sonraki süreçte diğer hastanelere ulaştırılması hedefleniyor.

YILDIRIM : "TÜM PERSONELLE BİRLİKTE DURMADAN ÜRETİYORUZ"

Sultangazi Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Genel Koordinatörü Merve Yıldırım, siperli maskeleri süreç devam ettiği sürece üreteceklerini belirtti. Bütün personellerinin üretme katkı verdiğini belirten Yıldırım, "Öğrencilerimizin evde olduğu bu dönemde eğitmenlerimizle birlikte ülkemize faydalı olmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Bu süreçte bizler için gece gündüz çalışan sağlık personellerimiz için siperli maskeler üretmeye karar verdik. Bu süreçte yedi gün yirmi dört saat elimizdeki makinalar çalışıyor. Böylelikle sürece kurumlarda bulunan güvenlik görevlilerimiz, temizlik personellerimiz ve tüm eğitmenlerimiz dahil olarak maskeleri üretiyor ve sağlık çalışanlarımıza iletiyoruz. Şu an elimizde hazır olarak 130 tane maskemiz bulunuyor ve üretime sürekli devam ediyoruz" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sultangazi, Türkiye, Güncel
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