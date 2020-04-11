Öğretmenler, sağlık çalışanları için siperlik üretiyor

ANKARA'nın Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi öğretmenleri, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi öğretmenleri, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için siperlik geliştirmeye karar verdi. Geçen hafta çalışmaya başlayan öğretmenler, 3 boyutlu yazıcılarla siperlik üretmeye başladı. Öğretmenlerin ürettiği 25 maske, Elmadağ İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Okulun bilgisayar öğretmeni Melike Alver, siperlik üretmek için bir atölye kurduklarını belirterek, "Bizler hayatta kalalım diye canla, başla çalışan sağlık personellerimize destek olmak istedik. Bu nedenle yüz siperlikleri üretmeye başladık. Şimdilik saatte bir adet siperlik üretebiliyoruz. Bu işin maddi yanı da okulumuzun gönüllü öğretmenleri tarafından karşılanıyor" dedi.

Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Özel de emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, "Elmadağ Devlet Hastanesi sağlık çalışanları için hazırladığımız ilk etap koruyucu siperlikler hastaneye teslim edildi. Üretime devam edeceğiz. Bunun yanında başka ihtiyaçlar için de fikir alışverişimiz devam etmektedir" diye konuştu.