Burdur 'da öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperlikli maske üretiyor.

Burdur'da Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, evlerinde, koronavirüsle mücadele eden sağlık personelinin ihtiyacı olan yüz siperlikli maske üretiyor. İlk etapta üretilen 135 maske, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Şakar, "Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak amacıyla 3D yazıcılarımızla siperlik maske üretiyoruz. Bu zorlu süreçte fedakarlık gösteren Teknoloji Tasarım öğretmenimiz Türkan Balım, Müdür Yardımcımız Melek Çakıcı hanımefendilerin özenli çalışmaları ile 5 günlük süreçte ürettiğimiz 135 siperlik maskeyi sağlık çalışanlarımıza hediye ettik. Hedefimiz ayda en az 500 maske üretebilmek" diye konuştu.

Öğretmen Türkan Balım ise "Okulumuzdaki 3D yazıcımızla yaklaşık 1.5 saatte bir maske üretiyoruz. Makineyi yaklaşık 20 saat çalıştırarak 11-12 maske alabiliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz bizden 1000 adet maske istedi. Bunu yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA