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Öğretmenler, sağlıkçılar için gece gündüz "yüz koruyucu siper" üretiyor

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, gündüz bilim merkezinde gece ise evlerine taşıdıkları 3 boyutlu yazıcılarla "yüz koruyucu siper" üretiyor.

26.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:11
Uşak Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, gündüz bilim merkezinde gece ise evlerine taşıdıkları 3 boyutlu yazıcılarla "yüz koruyucu siper" üretiyor.
Öğretmenler, Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren hastalığa karşı verilen mücadeleye destek için ellerindeki imkanlarla harekete geçti.
Merkezde bulunan 3 boyutlu yazıcıyla koruyucu siper üreterek, sağlık çalışanlarının virüsten korunmasına katkı sunmayı amaçlayan öğretmenler, mesai saatleri dışında da yazıcıları evlerine götürüp daha fazla üretim gerçekleştiriyor.
Merkezin müdürü Hakan Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı üzerine, sağlık çalışanları için gönüllü öğretmenler ile koruyucu siper üretmeye karar verdiklerini söyledi.
Ürettikleri koruyucu siperlerle sağlık personelinin hastaya temasında virüs bulaşmasını en aza indirmeyi hedeflediklerini dile getiren Erdal, şöyle konuştu:
"Çevremize baktığımızda tüm kurumlar ellerinden gelen çabayı sarf ediyor. Bizler de kurum olarak gündüz 7-8 maske üretiyoruz ancak vefakar öğretmenlerimiz bu işi akşamları evde de sürdürerek günlük maske sayısını 12'ye çıkardı. Sağlık çalışanları için daha fazla maske üretip, onların hizmetine sunmak istiyoruz. Virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Erdal, siperleri İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceklerini belirterek, "Yetkililer de bunları personele ulaştıracak. Zor günlerden geçiyoruz ama ülkemizin tüm kurumlarının katkısıyla bu tehlikeden en kısa sürede kurtulmayı planlıyoruz. Kendimizi izole edip evlerden çıkmayarak bu virüsün bulaşmasını engellemek vatandaşlık görevimiz." ifadelerini kullandı.
"Üretimi artırmak için yazıcıyı evimize götürüyoruz"
Merkezde görevli fizik öğretmeni Göksel Türkel de 3 boyutlu yazıcıda bir ürünü 2-2,5 saatte ürettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"3 boyutlu yazıcıda materyal tasarlamak ve basmak uzun sürüyor. Gün içinde bundan 7-8 tane ancak üretebiliyoruz. Üretimi artırmak için yazıcıyı akşam evimize götürüp devam ediyoruz. Bu zor günlerde herkes elinden geldiği kadar üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Biz de ülkemize böyle destek vermek istedik." Öğretmenler, sağlıkçılar için gece gündüz ’yüz koruyucu siper’ üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Uşak, Güncel

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Öğretmenler, sağlıkçılar için gece gündüz "yüz koruyucu siper" üretiyor

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