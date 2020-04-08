Öğretmenler seslendirdi "Korona Türküsü"
Sivas'ta öğretmenler korona virüsle mücadele ve maske kullanımına dikkat çekmek için 'Sivas ellerinde' türküsünü korona virüse uyarladı.
08.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:17
Sivas'ta müzik öğretmenleri korona virüsle ilgili alınan tedbirler ve maske kullanımına dikkat çekmek için ilginç bir çalışma ortaya koydu. Öğretmenler sözlerini korana virüse uyarladığı "Sivas elleri" türküsünü seslendirip klibe dönüştürdü. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan eğitici türkü beğeni topladı. - SİVAS
Kaynak: İHA