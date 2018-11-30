Öğretmenler Sınıfı Renklendirdi

30 Kasım 2018 Cuma 11:01



30 Kasım 2018 Cuma 11:01

Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde, ortaokul öğretmenleri özel eğitim odasını boyayarak, renklendirdiler.İlçede bulunan Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu özel eğitim sınıfı, müdür yardımcısı Tayfun Akkuzu, sınıf öğretmeni Emre Şahin ve diğer öğretmenlerin katkılarıyla rengarenk bir görünüme kavuştu.Öğretmenler kendi imkanları ile aldıkları boya malzemeleriyle sınıf duvarlarını masal kahramanları figürleri çizerek boyadılar.Müdür Yardımcısı Akkuzu, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarının özel eğitim sınıfının 3 öğrencisi bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:"Onlar bizler için çok özel öğrenciler. Bunları onlara hissettirmek adına öğretmenlerimizle birlikte bu kararı aldık. Sınıfımızı da daha renkli bir hale getirmek, görsel ve estetik kılabilmek adına yaptığımız bir projeydi. Okulun ders saatleri dışında okul öğretmenleriyle birlikte, 2 gün içerisinde duvarlar hem çizildi, hem de boyandı." diye konuştu.Okul Müdürü Yıldızhan Çelikler de çalışmaları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür etti.