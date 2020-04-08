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Öğretmenler "Sivas elleri" türküsünü korona virüse uyarladılar

Öğretmenler "Sivas elleri" türküsünü korona virüse uyarladılar Sivas'ta öğretmenler korona virüsle mücadele ve maske kullanımına dikkat çekmek için Sivas ellerinde türküsünü Korona virüs'e uyarladı.

08.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:18
Öğretmenler "Sivas elleri" türküsünü korona virüse uyarladılar
SİVAS - Sivas'ta öğretmenler korona virüsle mücadele ve maske kullanımına dikkat çekmek için Sivas ellerinde türküsünü Korona virüs'e uyarladı. Türkü müzik öğretmenleri tarafından seslendirildi.
Sivas'ta müzik öğretmenleri korona virüsle ilgili alınan tedbirler ve maske kullanımına dikkat çekmek için ilginç bir çalışma ortaya koydu. Öğretmenler sözlerini korana virüse uyarladığı "Sivas elleri" türküsünü seslendirip klibe dönüştürdü. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan eğitici türkü beğeni topladı. Öğretmenler ’Sivas elleri’ türküsünü korona virüse uyarladılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Genel
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