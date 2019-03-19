Öğretmenler Tecrübelerini Meslektaşlarıyla Paylaştı

Kaynak: AA

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin birbirleriyle tecrübelerini paylaşmaları amacıyla Deneyim Paylaşım Günleri düzenledi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Öğretmeniyle Güzel İstanbul" projesi kapsamında Çemberlitaş Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, 66 öğretmen 66 farklı ders konusunu meslektaşlarıyla paylaştı.Kodlamadan müziğe, nota öğretiminden masal anlatımına, robotik kodlamanın ana kaynağı olan algoritmadan sınıf yönetiminde dramanın rolüne kadar çok çeşitli konularda tecrübelerin paylaşıldığı etkinlikte kayıt altına alınan dersler, Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlanacak.Deneyim Paylaşım Günleri'ne katılan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlerin deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşmasının önemini vurguladı.Yeni bir eğitim, dokunuş ve bakış için deneyim kazanmanın önemine işaret eden Yazıcı, öğretmenlerin hafta sonunu kendi meslekleriyle ilgili tecrübe kazanmak için ayırmasının çok değerli olduğunu ifade etti.Yazıcı, İnsanların birbirinden öğreneceği pek çok farklı şeyin olduğunu ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:"Kendi deneyimlerimizi paylaşmadan geleceğimizi kuramayız. Bunun için önce deneyime odaklanmalı, sonra yavaş yavaş odak noktamızı yeni deneyimlere çevirmeliyiz. Çünkü deneyimlerin paylaşılması doğrudan doğruya eğitim ortamlarımıza etki edecek, çocuklarımızın daha iyi öğrenmelerini sağlayacak. Bunun için öğretmenlerimizin kendi alanlarında ürettikleri iyi olan ne varsa meslektaşlarıyla paylaşmalarını teşvik ettik. Unutmamak gerekir ki geleceğin deneyimleri bugünün deneyimleriyle şekillenir."