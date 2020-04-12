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Öğretmenler Türkiye için söyledi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü tarafından başlatılan "Öğretmenlerimiz Türkiye için Söylüyor" projesi kapsamında Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Teke yöresine ait "Cemilem" türküsünü seslendirdi.

12.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:33
Öğretmenler Türkiye için söyledi
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Müdürlüğü tarafından başlatılan "Öğretmenlerimiz Türkiye için Söylüyor" projesi kapsamında Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, Teke yöresine ait "Cemilem" türküsünü seslendirdi.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için başlatılan "Öğretmenlerimiz Türkiye için Söylüyor" projesi kapsamında 3 gün süren hazırlıkla 'Cemilem' türküsünü çalarak seslendirdiler.

Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünün başlattığı projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taner Türkcan, "Teke yöresine ait Cemilem türküsü ile yerimizi aldık. 3 gün içinde evde yapılan kayıtlardan oluşan çalışmamıza destekleri için İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz Bey'e ve emekleri için öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Projede yaklaşık 20 öğretmenimiz yer aldı. Ispartamızı en iyi şekilde temsil etmek için ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Türkiye, Güncel
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