Öğretmenler ünlü ressamların otoportrelerini ve tablolarını canlandırdı

Dünya Sanat Haftası kapsamında görsel sanatlar öğretmenleri öğrencilere sürpriz yaparak ünlü ressamların otoportreleri ile tablolarını canlandırdı. Ünlü ressamların öğrencilere tanıtılması ve evde kalan çocuklara moral verilmesi hedeflendi.

Bilfen Okulları, 15 Nisan Dünya Sanat Günü için 'Bilfenle Evde Sanatla Kal' çağrısı yaptı. Okulun görsel sanatlar öğretmenleri öğrencilere sürpriz yaptı. Ünlü ressamların otoportrelerini veya tablolarını canlandıran öğretmenler hem o sanatçıyı öğrencilere tanıttı hem de çektikleri videolar ile öğrencilerine sanat günü ile ilgili mesajlarını iletmiş oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan sanat gününe özel öğretmenler, çektikleri videolarda öğrencilerden bir ressam seçmelerini ve aileleri ile o ressam tablosunu canlandırmalarını istedi.

Öğrenciler ise hazırladıkları bu fotoğrafları ve videoları öğretmenleriyle paylaştı. Böylece öğrenciler sanatın ve sanatçının önemini kavrarken aynı zamanda o ressamı tanımış ve o ressamın eserini ailesi ile eğlenerek güzel anılarla tablolarında canlandırma olanağı buldu.

"SANAT ETKİNLİKLERİ İLE GÜNÜNÜZÜ GÜZELLEŞTİREBİLİRSİNİZ"

Herkesin içinde bir sanatçı olduğunu ve evde oldukları bu günlerde çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeleri için iyi bir fırsat olabileceği düşündüklerini söyleyen Bilfen Okulları Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Serap Savçın, bölüm öğretmenleriyle birlikte başlattıkları online çalışmalarla çocukların hayal güçlerinin ötesinde sanat yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak istediklerini dile getirdi.

Savçın, "Koronavirüs vakaların artışı sosyal hayat kısıtlamalarını da beraberinde getirdi. Bu süreçte evde kalmanın, zorunluluk olmadıkça dışarıya çıkmamanın önemi gerçekten büyük. Virüsün ne zaman biteceğini bilmiyoruz ancak bugünleri keyifli ve verimli bir şekilde geçirebiliriz. Bu kapsamda öğretmenler olarak öğrencilerimize online eğitimlerinin yanı sıra evde yapabilecekleri sanatsal faaliyetlerle ilgili videolar yayınlayarak evde kendi oyunlarını kurup kendi hayal dünyalarını geliştirmeleri için yol göstermeye başladık" dedi.