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Öğretmenler ürettikleri kolonya ve dezenfektanı ücretsiz dağıtıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 kimya öğretmeni, görev yaptıkları okulun atölyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ürettikleri kolonya ve dezenfektanı vatandaşa ücretsiz dağıtıyor.

Öğretmenler ürettikleri kolonya ve dezenfektanı ücretsiz dağıtıyor
07.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:44
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 kimya öğretmeni, görev yaptıkları okulun atölyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ürettikleri kolonya ve dezenfektanı vatandaşa ücretsiz dağıtıyor.
Özel Cizre Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli 6 kimya öğretmeni, Kovid-19 tedbirlerine destek vermek için okulun kapalı olmasını fırsat bilerek atölyede el dezenfektanı ve kolonya üretmek için çalışma başlattı.
Okul idaresinin onayını alan öğretmenler diğer branş öğretmenlerinin de desteği ile kolonya ve el dezenfektanı üretti.
Okul bütçesinden temin edilen malzemelerle 2 ayda üretilen kolonya ve dezenfektanlar, 10 bin şişeye halinde dağıtıma hazır hale getirildi.
Üretilen 8 bin şişe kolonya ve dezenfektan ücretsiz olarak vatandaşa dağıtılırken, 2 bin şişenin dağıtımı sürüyor.
"Hedefimiz 20 bin şişe dezenfektan ve kolonya dağıtmak"
Okul müdürü Kemal Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak amaçlarının kalifiye eleman yetiştirirken bu sürece de maksimum katkı sunmak olduğunu söyledi.
Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarının aldığı tedbirlere okul olarak el dezenfektanı ve kolonya üreterek destek sağlamak istediklerini ifade eden Bağcı, 6 kimya öğretmeni ile başlanan çalışmada günde 100 litre kolonya ve el dezenfektanı ürettiklerini belirtti.
Bağcı, "Ürettiğimiz 5 çeşit kolonya ve el dezenfektanı ile toplamda 10 bin şişe üründen 8 binini vatandaşlara ücretsiz dağıttık. 2 bin ürünün dağıtımını sürdürüyoruz. Mayıs ayı sonuna kadar hedefimiz 20 bin şişe dezenfektan ve kolonyayı il genelinde dağıtmak." dedi.
"Sürece en iyi şekilde katkı sunmak amacındayız"
Kimya öğretmenlerinden Fırat Kayran da dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı yürütülen çalışmalara katkı sunmak amacıyla kolonya ve el dezenfektanı ürettiklerini söyledi.

Doğal ürünler ürettiklerine işaret eden Kayran, ürünlerin bakteri ve zararlı maddeleri ortadan kaldırmak için gerekli olan temel maddelerden oluştuğunu aktardı.
Kayran, günde 6 öğretmen olarak 100 litre kolonya ve dezenfektan ürettiklerini, diğer branş öğretmenlerinin de dolum ve dağıtım aşamasında kendilerine destek verdiğini dile getirerek, "Sürece en iyi şekilde katkı sunmak amacındayız." diye konuştu.
Vatandaşlar memnun
Vatandaşlardan Aziz Bilge de okulda kolonya ve el dezenfektanı üretilerek büyük bir ihtiyacın karşılandığını belirtti.
"Bu çalışma, 'Biz bize yeteriz' sloganının adeta vücut bulmuş hali. Bunun bir slogandan fazlası olduğunu göstermişler." diyen Bilge, okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etti.
Bilge, öğretmenlerin kendileri için dezenfektan ve kolonya üretmesinden, bu ürünleri de ücretsiz şekilde dağıtmalarından memnuniyet duyduklarını kaydetti.
İbrahim Budak ise öğretmenlerin ürettiği ürünleri kullandığını ve çok beğendiğini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak, Cizre, Güncel, Haber

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