Öğretmenler Uzungöl'de Buluştu

Trabzon
'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla farklı ilçelerde görev yapan öğretmenler Uzungöl
'de bir araya geldi.
Uzungöl Gençlik Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında hafta sonunu Uzungöl'de geçiren öğretmenler, gönüllerince bir gün geçirdi.
Platform Yönetim Kurulu Üyesi Ali Keleş
, Uzungöl Gençlik Platformu olarak öğretmenleri bu anlamlı günde bir araya getirmek istediklerini söyledi.
Günün sonunda öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.
Trabzon,Uzungöl
25 Kasım 2018 Pazar 15:42