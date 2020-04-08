Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öğretmenler ve kursiyerler el ele verip, maske üretimine başladı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kaymakamlığın desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan öğretmenler, kursiyerlerle el ele verip maske üretimine başladı.

08.04.2020 07:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 07:59
Öğretmenler ve kursiyerler el ele verip, maske üretimine başladı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kaymakamlığın desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan öğretmenler, kursiyerlerle el ele verip maske üretimine başladı. Üretilen 10 bin tıbbi maske ücretsiz dağıtılacak.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, ilçede bulunan kamu personeli ve ihtiyacı olan vatandaşların koronavirüse karşı maske bulmakta sıkıntı yaşamamaları için 3 Mart Cuma günü çalışma başlattı. Kaymakamlığın desteği ile alınan özel kumaşla öğretmen ve kursiyerler gönüllü olarak maske dikimine başladı. Sosyal mesafeye uyarak Halk Eğitim Merkezi'nde ve evlerde üretilecek olan 10 bin maske Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kamuda çalışan personellere ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

İncirliova Halk Eğitim Merkez Müdürü Vehbi Gazaioğlu, "İncirliova Kaymakamlığı'nın direktifleri ve destekleriyle koronavirüsten korunmak için maske üretimine başladık. Umuyorum ki faydalı bir iş yapmış oluruz. Milletimiz ve insanlık, koronavirüsten kurtulur inşallah" dedi.

El sanatları öğretmeni Meryem Yıldırım da 15 yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yaptığını belirtip, "Kursiyerlere giyim alanında eğitim veriyorum. Şimdi ise maske dikimine başladık. Virüsten dolayı burada kalabalık çalışmamız tehlikeli olduğu için kursiyerlerimizin de evlerine dikilmesi için iş veriyoruz. Gruplar halinde az sayıda kişiyle çalışacağız. İlk defa maske dikiyorum. Koronavirüsü de inşallah en kısa sürede yeneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'FAYDALI OLACAĞINDAN EMİNİM'

El Sanatları öğretmeni Fatma Ulu ise, "Bugün maske dikiminde ilk günümüz. Gönüllü olarak çalışıyoruz. İlk kez diktiğimiz için zorluğu oldu ama şimdi elimiz alıştı. Faydalı olacağından eminim" şeklinde konuştu.

7 yıldan beri Halk Eğitim Merkezi'nde giyim ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Başak Turan da, "Mezun olduğum okulda da maske dikmiştim. Bu nedenle bana hiç zor gelmedi. Elimiz alıştıkça daha rahat yapıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte hiçbir şey talep etmeden gönüllü çalışıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İncirliova, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Öğretmenler ve kursiyerler el ele verip, maske üretimine başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan’da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haberler
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa ’Evde Kal Türkiye’ parkuru kurdular Haberler
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdular
Dünya Kovid-19’la mücadele ederken Trump, DSÖ’ye yardımları askıya aldı Haberler
Dünya Kovid-19'la mücadele ederken Trump, DSÖ'ye yardımları askıya aldı
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haberler
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı Haberler
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya’da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haberler
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor Haberler
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

09:09: Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan cezalar verilebilir - Haber 09:09: 8 Nisan Dünya Romanlar gününü korona ile karşılamak - Haber 09:08: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haber 09:08: MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 09:07: Evden çıkamayan çiftçinin bağını 'Vefa' ekibi budadı - Haber 08:48: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı - Haber 08:31: Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti - Haber 08:31: Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu - Haber 08:27: "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında - Haber 07:16: Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü - Haber