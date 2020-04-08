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Öğretmenler ve kursiyerler el ele verip, maske üretimine başladı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kaymakamlığın desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan öğretmenler, kursiyerlerle el ele verip maske üretimine başladı.

08.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:02
Öğretmenler ve kursiyerler el ele verip, maske üretimine başladı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kaymakamlığın desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan öğretmenler, kursiyerlerle el ele verip maske üretimine başladı. Üretilen 10 bin tıbbi maske ücretsiz dağıtılacak.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, ilçede bulunan kamu personeli ve ihtiyacı olan vatandaşların koronavirüse karşı maske bulmakta sıkıntı yaşamamaları için 3 Mart Cuma günü çalışma başlattı. Kaymakamlığın desteği ile alınan özel kumaşla öğretmen ve kursiyerler gönüllü olarak maske dikimine başladı. Sosyal mesafeye uyarak Halk Eğitim Merkezi'nde ve evlerde üretilecek olan 10 bin maske Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kamuda çalışan personellere ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

İncirliova Halk Eğitim Merkez Müdürü Vehbi Gazaioğlu, "İncirliova Kaymakamlığı'nın direktifleri ve destekleriyle koronavirüsten korunmak için maske üretimine başladık. Umuyorum ki faydalı bir iş yapmış oluruz. Milletimiz ve insanlık, koronavirüsten kurtulur inşallah" dedi.

El sanatları öğretmeni Meryem Yıldırım da 15 yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yaptığını belirtip, "Kursiyerlere giyim alanında eğitim veriyorum. Şimdi ise maske dikimine başladık. Virüsten dolayı burada kalabalık çalışmamız tehlikeli olduğu için kursiyerlerimizin de evlerine dikilmesi için iş veriyoruz. Gruplar halinde az sayıda kişiyle çalışacağız. İlk defa maske dikiyorum. Koronavirüsü de inşallah en kısa sürede yeneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'FAYDALI OLACAĞINDAN EMİNİM'

El Sanatları öğretmeni Fatma Ulu ise, "Bugün maske dikiminde ilk günümüz. Gönüllü olarak çalışıyoruz. İlk kez diktiğimiz için zorluğu oldu ama şimdi elimiz alıştı. Faydalı olacağından eminim" şeklinde konuştu.

7 yıldan beri Halk Eğitim Merkezi'nde giyim ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Başak Turan da, "Mezun olduğum okulda da maske dikmiştim. Bu nedenle bana hiç zor gelmedi. Elimiz alıştıkça daha rahat yapıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte hiçbir şey talep etmeden gönüllü çalışıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İncirliova, Güncel
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