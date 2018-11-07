Öğretmenler Voleybol Turnuvasında

Patnos
ilçesinde "Öğretmen Candır" sloganıyla öğretmenler arası voleybol
turnuvası düzenlendi.
Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle düzenlenen turnuva, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda başladı.
20 takımın katıldığı turnuva ile ilgili açıklamada bulunan Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Fikret Ayaz, öğretmenin toplumdaki ve eğitimdeki önemine dikkat çekmek, eğitim camiasına yönelik yaşanan şiddet olaylarını kınamak, bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla voleybol turnuvasını tertip ettiklerini belirtti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy ise geçen yıl futbol turnuvasında yaşanan güzellikler, dostluk ve kardeşliğin bu turnuva ile daha çok pekişeceğini belirterek, turnuvaya katılan ve emek veren herkesi tebrik etti.
Eğitim Bir Sen,Patnos,voleybol
07 Kasım 2018 Çarşamba 21:24