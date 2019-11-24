Haberler » Güncel » Ögretmenler yemek hazırladı, öğrenciler oyladı - Haber

Ögretmenler yemek hazırladı, öğrenciler oyladı

BURSA'da Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde seminer programları kapsamında, öğretmenler yemek hazırladı, anaokulu öğrencileri ise sunulan lezzetleri oyladı.

24.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:40Ögretmenler yemek hazırladı, öğrenciler oyladı

BURSA'da Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde seminer programları kapsamında, öğretmenler yemek hazırladı, anaokulu öğrencileri ise sunulan lezzetleri oyladı. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Osmangazi Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, ilginç bir etkinliğe imza attı. Seminer dönemini daha eğlenceli geçirmek amacıyla okulda görev yapan 20 öğretmen, kendi yöresine ait yemekleri yaptı. Yemekler, okulda eğitim gören okul öncesi öğrencileri tarafından oylandı. Bitlis'in şemşemok yemeğinden Giresun'un fındıklı böreğine pek çok lezzet, çocuklara ikram edildi. Çocukların da yemeklere not verdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

'ETKİNLİKLE YÖRESEL ZENGİNLİĞİMİZİ BİRBİRİMİZE TANITMIŞ OLDUK'

Hüma Hatun Kız Meslek Lisesi Müdürü Serkan Hacıhan, "Etkinliğimizin amacı, 2023 eğitim-öğretim vizyonu ışığında Bakan Ziya Selçuk'un başlattığı seminer döneminde verdikleri çerçeve program doğrultusunda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yöresel yemeklerimizi, yöresel lezzetlerimizi tanıtacak çalışmalar yapmaya çalıştık. Okuldaki tüm öğretmen arkadaşlarımız kendi yörelerine ait yemekleri kendi elleriyle yapıp, kendi öğrencilerimize tattırmak ve bu lezzetleri öğretmek istedik. Bünyemizde de uygulamalı anaokulumuz olduğu için en iyi jüriler ve geleceğin fertleri olan öğr



Anadolu Lisesi, Osmangazi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:32 Şehit uzman onbaşının cenazesi, memleketine uğurlandı
12:32 Bitlis merve öğretmen, köy okulundaki öğrencilerin umudu oldu
12:32 Eskişehir eski eşinin satırlı saldırısında yaralanan kadın, 44 gün sonra öldü-1
12:32 Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 yaralı
12:28 Son dakika: Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist öldürüldü
12:27 Elazığ'da, 'Öğretmenler Günü' kutlamaları
12:07 Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB'de neler oluyor? 2 gün kala iptal edilen ihale yeniden açıldı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 12:33:15