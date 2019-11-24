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Öğretmenler yemek yaptı, öğrenciler oyladı

BURSA'da Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde seminer programları kapsamında, öğretmenler yemek hazırladı, anaokulu öğrencileri ise sunulan lezzetleri oyladı.

24.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:29Öğretmenler yemek yaptı, öğrenciler oyladı

BURSA'da Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde seminer programları kapsamında, öğretmenler yemek hazırladı, anaokulu öğrencileri ise sunulan lezzetleri oyladı. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Osmangazi Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, ilginç bir etkinliğe imza attı. Seminer dönemini daha eğlenceli geçirmek amacıyla okulda görev yapan 20 öğretmen, kendi yöresine ait yemekleri yaptı. Yemekler, okulda eğitim gören okul öncesi öğrencileri tarafından oylandı. Bitlis'in şemşemok yemeğinden Giresun'un fındıklı böreğine pek çok lezzet, çocuklara ikram edildi. Çocukların da yemeklere not verdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

'ETKİNLİKLE YÖRESEL ZENGİNLİĞİMİZİ BİRBİRİMİZE TANITMIŞ OLDUK'

Hüma Hatun Kız Meslek Lisesi Müdürü Serkan Hacıhan, "Etkinliğimizin amacı, 2023 eğitim-öğretim vizyonu ışığında Bakan Ziya Selçuk'un başlattığı seminer döneminde verdikleri çerçeve program doğrultusunda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yöresel yemeklerimizi, yöresel lezzetlerimizi tanıtacak çalışmalar yapmaya çalıştık. Okuldaki tüm öğretmen arkadaşlarımız kendi yörelerine ait yemekleri kendi elleriyle yapıp, kendi öğrencilerimize tattırmak ve bu lezzetleri öğretmek istedik. Bünyemizde de uygulamalı anaokulumuz olduğu için en iyi jüriler ve geleceğin fertleri olan öğrencilerimizi jüri seçtik. Bu çalışma ile öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, yöresel değerlerimizi, yöresel zenginliklerimizi tanıtıp farkındalık oluşturmak istedik" dedi.



Anadolu Lisesi, Osmangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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