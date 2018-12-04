04 Aralık 2018 Salı 15:59



04 Aralık 2018 Salı 15:59

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Öğretmenler Haftası kapsamında, "Öğretmenlerde Görülen Meslek Hastalıkları" konulu seminer düzenlendi.İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminer öncesi, eğitim gibi zorlu, kapsamlı bir görevi yürütürken bütün kurumlarla işbirliği yapmaya çalıştıklarını anlattı.Öğretmen, öğrenci, veli ve okulu bir bütün olarak gördüklerini diye getiren Yazıcı, "Öğretmenlerimize özgü karşılaşılabilecek sorunlar çok önem arz ediyor. Öğretmenlerimiz için mesleğin getirdiği hastalıklar konusunda bilgilendirilmesi gerekliliği konusundan yola çıkıldı. Bu seminerler her ilçemizde devam edecek." dedi.İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da annesinin de sınıf öğretmeni olduğunu, mesleğin getirdiği sağlık sorunlarını bildiğini anlattı.Gelişmiş ülkelerin en önemli iki kurumu olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Birincisi eğitim, ikincisi sağlık. Eğitim sağlığın da önündedir. Çünkü sizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi gelecek nesilleri yetiştiriyorsunuz. Gelecek nesiller iyi yetişirse sağlık zaten iyi olur. Bunu sağlayacak olan eğitimciler. Çocuk iyi yetiştiği zaman iyi doktor, iyi yönetici, iyi anne-baba oluyor, dolayısıyla toplum gelişiyor." diye konuştu.