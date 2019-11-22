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Öğretmenlerde kazanan Uluğbey oldu

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Uluğbey Ortaokulu oldu.

22.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:00Öğretmenlerde kazanan Uluğbey oldu
Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Öğretmenler Günü Turnuvası'nda şampiyon Ortaokulu oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Öğretmenler Günü Turnuvası'nın finali Petkim Ortaokulu Salonu'nda gerçekleştirildi. Final maçını izlemeye gelenler arasında; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda izleyici katıldı.

Final maçında ilk iki seti alan Çelik Sanayi Ortaokulu olurken, kıran kırana geçen mücadelede geriden gelerek maçı kazanan ve şampiyonluk kupasını kaldıran Uluğbey Ortaokulu oldu. Maç sonrasında öğretmenler büyük sevinç yaşarken, şampiyonluk kupasını da Başkan Şener Söğüt takdim etti. Kupa töreninde konuşan Başkan Söğüt, "Kaybedenin olmadığı bir final maçı oldu. Ben finalde mücadele eden iki takımımıza da teşekkür ediyorum. Müthiş bir heyecan yaşadık. Bu maçın kaybedeni olmayan bir final maçıydı. Adeta profesyonel bir voleybol maçı izledik. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 31 gündür devam eden bir turnuvaydı. 37 maç yapıldı ve 21 okul takımında 274 öğretmenimiz ter döktü. Sizleri tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

voleybol, Uluğbey, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

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