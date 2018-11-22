Öğretmenlerden Başkan Aydın Yılmazer'e Ziyaret

Sapanca
Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer
, 24 Kasım öğretmenler günü vesilesiyle öğretmenleri makamında ağırladı.
Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri
Dede ve tertip komitesi üyeleri, 24 Kasım öğretmenler günü vesilesiyle Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'i makamında ziyaret etti. Öğretmenler kendileri gibi eğitimci olan Başkan Yılmazer'in öğretmenler gününü kutladı. Başkan Aydın Yılmazer gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptığı açıklamada, "Eğitim-Öğretim, bir milleti ayakta tutan temel direklerden biridir. Yalnızca bilgi tek başına meslek öğretmez. Bilgi erdemli bir insan olmayı da öğretir. Şüphesiz milletler çalışkan ve erdemli insanların omuzlarında yükselir" dedi.
"Destekten çok memnunuz"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede ise yaptığı açıklamada, "Öğretmenlere, öğrencilere ve eğitime verilen destekten çok memnunuz. Sizin gibi eğitimci bir Belediye Başkanına sahip olduğumuz içinde çok şanslıyız" dedi.
Ziyaret sonunda Başkan Yılmazer'in Öğretmenler Günü'nü kutlayan tertip komitesi, kendisine bir buket çiçek taktim etti. - SAKARYA
Mehmet Nuri,Sapanca,Aydın Yılmazer
22 Kasım 2018 Perşembe 13:02