Haberler » Güncel » Öğretmenlerden Başkan Gürkan'a ziyaret - Haber

Öğretmenlerden Başkan Gürkan'a ziyaret

Öğretmenler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler.

25.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:04Öğretmenlerden Başkan Gürkan'a ziyaret
Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tüm öğretmenlerin gününü kutladığını kaydederek, "Öğretmenlik güzel meslektir. Melek mesleğidir, Peygamberimizin mesleğidir. Peygamberimizin hocası Cebrail (a.s). Bu ümmetin hocası da Peygamberimizdir" dedi.

Öğretmenliğin aynı zamanda sevgi mesleği olduğunun altını çizen Başkan Gürkan, "Sevgi, karşılıksız olan bir duygudur. Dolayısıyla, sizlerin gelen çocukları gönülden severek, onların geleceğe, istikbale hazırlanması noktasında zihinlerini aydınlatmanız önemli bir hadisedir. Atatürk, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyor. Yeni nesil derken, gelecekteki kuşakların ihtiyaç duyacağı bilimsel teknolojik verileri onlara öğretmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkan Gürkan, öğretmenlere günün anısına birer hediye verdi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:16 Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
18:15 Muş'ta 2 bin 128 mezarın nakil işlemi başlatıldı
18:14 Denizli'de kimsesiz kişi acil servis bekleme salonunda ölü bulundu
18:14 Iğdır'daki Tuz Dağı'nın derinliklerinde kültür ve sanat etkinliği düzenlendi
18:11 İzmirli kadınlar, kadına şiddet için buluştu
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:18:08