Öğretmenlerden çevreyi güzelleştirme çalışması

Pozantı
Aşçıbekirli Mahallesi İlkokulu öğretmenleri tarafından çevre güzelleştirme çalışması kapsamında kaldırım taşları, köprü korkulukları, ortak kullanım alanlarının duvarlarını boyadı.
Okul idareci ve öğretmenleri, öğrencilere faydalı olma ve ekip çalışmasını gösterebilme adına geçen yıl başlattıkları "Kırmızı beyazdır okul yollarımız" projesiyle yerleşim yerindeki çeşitli yapılar kırmızı beyaza boyandı.
Okul müdürü Murat Karacan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevrelerinde bulunan okul, okul yolu, cami, cami avlusu, mezarlık, şehitlik gibi yer ve güzergahların temizliğinin, tadilatının ve tamiratının yapılıp tekrar eski haline ve işlerliğine kavuşmasını sağlamak istediklerini belirtti.
Sınıf öğretmeni Murat Özkan
da öğrencilerin toplumsal duyarlılığını artırıp çevreye karşı daha duyarlı olmalarını amaçladıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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