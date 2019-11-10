Haberler » Yerel » Öğretmenlerden denizde saygı dalışı - Haber

Öğretmenlerden denizde saygı dalışı

Öğretmenlerden denizde saygı dalışı Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılarZONGULDAK - Zonguldak'ta bir grup öğretmen saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttı.

10.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:51
Öğretmenlerden denizde saygı dalışı
Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılar
ZONGULDAK - 'ta bir grup öğretmen saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttı.
Kent merkezinde öğretmenlik yapan Levent Yılar ve arkadaşları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde anlamlı bir program yaptı.
Liman Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık önce hazırlık yaptı. Ardından yaklaşık 15 derece sıcaklıktaki Karadeniz'e atladı. Saygı dalışı yapan grup denizden Türk Bayraklı Atatürk posteri çıkarttı.
Yılar ve arkadaşları, "Bugün 10 Kasım Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü. Biz de bu anlamlı günde kendisini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Öğretmenlerden denizde saygı dalışı

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, 10 Kasım, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
17:58 Çanakkale'de kızların renkli futbol maçı
17:54 Beylikdüzü'nde oluşturulan Atatürk Ormanı'nda 320 ağaç toprakla buluştu
17:47 Öğretmenlerden denizde saygı dalışı
17:43 Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği sürüyor
17:34 Atatürk'ün resimleri ve sözlerinin sergilendiği 100. Yıl Duvarı açıldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:13:42