Öğretmenlerden Doğa Yürüyüşü

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çok sayıda öğretmen, Sakarya
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından organize edilen Doğa Yürüyüşü etkinliğine katıldı.
Kent Meydanında toplanan öğretmenler hep birlikte Arifiye
İl Ormanı'na gitti. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
'un öncülüğünde, il milli eğitim yöneticileri ve çeşitli ilçelerden programa katılan çok sayıda öğretmen, İl Ormanı'nın güzelliği içerisinde yaklaşık 5 kilometre yürüyüş yaptı. Öğretmenler bir yandan sağlık için yürüyüş yaparken diğer yandan ise birbirleriyle sohbet etme imkanı buldular.
Düzenlenen doğa yürüyüşünün sonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Müzik öğretmenlerinin çaldığı nağmeler ve türküler ile oyunlar oynayıp, halaylar çeken öğretmenler güzel bir günü geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. - SAKARYA
Arifiye,Sakarya
25 Kasım 2018 Pazar 14:18