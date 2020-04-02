Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öğretmenlerden "Evde kal" klibi

Kahramankazan'da bir grup öğretmen öğrencileri için "Evde kal, öğretmenin yanında" klibi hazırladı.

02.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:12
Öğretmenlerden
Kahramankazan 'da bir grup öğretmen öğrencileri için "Evde kal, öğretmenin yanında" klibi hazırladı.
Kahramankazan Şehit Alper Kocaman İlkokulu öğretmenleri hazırladıkları klip ile öğrencilerine seslendi.
Cep telefonlarının kamerasının karşısına geçen öğretmenler, öğrencilerine evde kalmaları çağrısında bulunurken derslerini de ihmal etmemelerini istediler.
Bu zor günlerin kısa zamanda geçeceği ve bunu evde kalarak birlikte başaracakları mesajını veren öğretmenler, öğrencilerine olan özlem ve sevgilerini de dile getirdiler.
Klipte öğrencilere seslenen Okul Müdürü Sonay Demirel, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini belirterek, "Dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği bu zorlu günleri devletimizin aldığı tedbirleri uygulayarak aşacağımıza yürekten inanıyorum. EBA ve sosyal medya yoluyla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz, evinizde kalın hoşçakalın." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramankazan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Öğretmenlerden 'Evde kal' klibi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:20: Günün Özeti - Haber 18:20: Borsa günü yükselişle tamamladı - Haber 18:20: AK Parti İl Başkanları video konferansta Cumhurbaşkanı ile görüştü - Haber 18:20: İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı (2) - Haber 18:20: Konya'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber