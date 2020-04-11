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Öğretmenlerden 'evde kal' şarkısı

Öğretmenlerden 'evde kal' şarkısı Samsun'da öğretmenlerden korona virüse karşı şarkılı mücadele Öğretmenler korona virüsüyle mücadeleye katkı vermek için bir şarkıya uyarladıkları yeni sözler ile çalıp seslendirerek klip çektiler.

11.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:42
Öğretmenlerden 'evde kal' şarkısı
Öğretmenlerden 'evde kal' şarkısı
Samsun 'da öğretmenlerden korona virüse karşı şarkılı mücadele
SAMSUN - Öğretmenler korona virüsüyle mücadeleye katkı vermek için bir şarkıya uyarladıkları yeni sözler ile çalıp seslendirerek klip çektiler.
Samsun'un Asarcık ilçesinde görev yapan 5 öğretmen korona virüsü salgınına karşı alınan önlemlere dikkat çekmek ve 'evde kal' çağrılarına destek olmak amacıyla Türk sanat müziğinden bir şarkı olan Zeytingözlüm'ün sözlerinde uyarlamalar yaparak bir video klip hazırladı.
Evden çıkmadan korona virüsüyle mücadeleye katkı vermenin yollarını arayan öğretmenler kendi evlerinden ayrı ayrı çalıp üst üste getirdikleri bölümleri kaydederek bir şarkı haline getirdi. Gitar, keman ve darbuka gibi müzik aletlerini de kullandılar.
"Asarcık için çal sağlık için evde kal" sloganıyla harekete geçen öğretmenler iş bölümü yaparak 3 gün emek verdi. Uyarlayıp seslendirdikleri şarkıda, "Güzel dostum bu ısrarın nedendir/ Koronanın şakası yok sahidir/ Gün doğunca gözlerin dışarıda/ Güzel dostum sokaklarda işin ne/ Hastalığı düşürürsün peşine" sözleri yer aldı.
Öğretmenlerden Veysel Kara vokalde, Burak Çetinkaya kemanda, Nasuhi Uğur Alkan ritimde, Muhammet Köksal sözlerin hazırlanmasında, Fırat Güler videonun oluşturulmasında yer aldı. Öğretmenler bu yolla uzmanlarında her fırsatta dile getirdiği sosyal izolasyonun önemine dikkat çekti. Klip sosyal medyada da büyük ilgi topladı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Asarcık, Samsun, Genel
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