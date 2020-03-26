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Öğretmenlerden "Kastamonu Evde Kitap Okuyor" kampanyası - KASTAMONU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle Kastamonu'da, "Kastamonu Evde Kitap Okuyor" kampanyası başlatıldı.

26.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:53
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle Kastamonu 'da, "Kastamonu Evde Kitap Okuyor" kampanyası başlatıldı.
Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu tarafından başlatılan kampanya kapsamında öğretmenler, okudukları kitapların içeriklerini ve yazarını cep telefonu kamerasıyla çekerek anlatıyor.
Görüntüler, daha sonra sosyal medyaya yüklenerek öğrenciler ve vatandaşlarla buluşturuluyor.
Sancaktaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ülkelerin zor günlerden geçtiğini söyledi.
Virüsün kısa sürede sona ermesi temennisinde bulunan Sancaktaroğlu, "Geçen hafta tatil başlayınca arkadaşlarımızla konuştuk. Öğrencilerimiz evde kitap okusunlar istedik. Bunun için öğrencilerin her hafta bir kitap okumasını istedik. Bu, rağbet gördü." dedi.
Kampanyanın ardından dün itibarıyla yenisini başlattıklarını bildiren Sancaktaroğlu, şöyle devam etti:
"Öğretmenlerimizle konuştuk. Okudukları veya öğrencilerine tavsiye edecekleri kitaplarla ilgili video çekip kitabın içeriği hakkında bilgi verdiler. Öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerimize örnek olsun diye onlarca video çekti. Evde eğitime devam ediyoruz, evde kalıyoruz, okuyoruz ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Farkındalık amacıyla başlattığımız kampanyanın gelişmesinden, büyümesinden memnuniyet duyuyorum."
Kampanya kapsamında çekilen görüntüler arasından her gün bir kitabın tanıtımının yapılacağını belirten Sancaktaroğlu, ayrıca bir öğrencinin çektiği kitap tanıtım videosunu da yayınladıklarını anlattı.
Göl Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Şenol Danışman , kitap okumayı çok sevdiğini dile getirdi.
Öğrencilerine örnek olmak istediğine işaret eden Danışman, "Başkanımız geçen hafta bu süreci anlattığında çok heyecanlandım. Kitaplarda öğrencilerin ilgisin çekecek olayları, yazarın bize vermek istediklerini, kültürümüzü, geçmişimizi tanımak, değerlerimize sahip çıkmak, kendi özümüze dönmek, kendimizi tekrar keşfetmek için büyük bir fırsat olduğunu düşündüm ve video çektim. Yaklaşık 500-600 öğrencimiz bununla ilgili dönüş verdi." ifadelerini kullandı.
Danışman, kampanya ile sadece öğrencilere değil, evde kalmak zorunda olan herkese ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
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Öğretmenlerden ’Kastamonu Evde Kitap Okuyor’ kampanyası - KASTAMONU

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Danışman, Güncel

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Öğretmenlerden "Kastamonu Evde Kitap Okuyor" kampanyası - KASTAMONU

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