Öğretmenlerden Kitap Okuma Farkındalığı İçin "Sessiz" Klip

Kaynak: AA

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da bir grup öğretmen tarafından kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak için yurt içi ve yurt dışından vatandaşların görüntülerinin yer aldığı sessiz klip hazırlandı.Geyve ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan öğretmenler, Kütüphaneler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için bir proje hazırladı.Yurt içi ve yurt dışındaki 80 farklı bölgeden gelen görüntülerin birleştirildiği 5 dakika 22 saniyelik klipte, tarihi mekanlarda insanların kitap okuma anları yer alıyor.Turizm açısından da önemli yere sahip olan mekanlarda kitap okunmasıyla farkındalığın arttırılması hedefleniyor.Okul müdürü Ahmet Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı projenin daha fazla kişiye ulaşması için yurt dışında yaşayanlardan, kitap okurken görüntülerini istediklerini söyledi.Okumakla ilgili herkesin bir söyleminin ve düşüncesinin olduğunu belirten Erol, klibi sessiz hazırladıklarını, sessizliğin de bir sesi olduğuna inandıklarını kaydetti.Türkiye ve yurt dışındaki 80 farklı yerden görüntü geldiğini anlatan Erol, "Almanya'dan, Malezya'dan, Çekya'dan dünyanın farklı ülkelerinden, Türkiye'de Şırnak İdil'den Edirne Selimiye'ye, Sinop'tan Antalya'ya Sivas'a, Ankara'ya, Kayseri'ye hemen hemen her yerden videolar geldi. Bunlardan bir seçki oluşturduk. Bu projeyi geliştirmeyi düşünüyoruz. Herkese sesimizin ulaşmasını istiyoruz. Sloganımız, 'Sessizliğin sesi var'. Herkes öğrencilerin kitap okumalarını tavsiye ediyor ancak biz kitap okumanın sadece öğrencilere mahsus bir şey değil, nefes alan veren herkesin elinden kitap düşmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple böyle bir video çekmeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.Erol, klibi sosyal medyada dolaşıma soktuklarını ve yoğun ilgi görmeye başladığını dile getirdi."Küçük bir çekirdeği toprağa biz attık"Matematik öğretmeni Gökhan Er de öğretmen arkadaşlarıyla ortak bir çalışmanın sonucunda güzel bir ürün elde ettiklerini ve Kütüphaneler Haftasını sıra dışı projeyle kutladıklarını bildirdi.Öğretmenler olarak yurt içi ve yurt dışından görüntüler elde ettiklerini belirten Er, "Kalıcı olmasını istiyoruz, geliştirilebilir. Okullarda ve günlük hayatta insanların kitap okumaya vakit ayırmaları bu projeyi destekleyebilir. Küçük bir çekirdeği toprağa biz attık, inşallah büyümesi de Türkiye çapında olacaktır diye ümit ediyorum." dedi.Klipte tarihi mekanların yer aldığına işaret eden Er, "Buradaki algı 7'den 70'e okumamız gereken, dünyanın her yerinden gelen bilgileri harmanlamak okumakla mümkün. Türkiye'nin doğusundan batısına kadar, her kesimden insanımızın okuması gerektiğine vurgu yapmak istedik." şeklinde konuştu.Er, kliple ilgili aldıkları olumlu ya da olumsuz tepkileri değerlendirerek daha iyilerini yapacaklarını kaydetti.Bilişim teknolojileri öğretmeni Ahmet Tolga Doğan da klibin hazırlanması sürecinde teknik sorumluluğu aldığını ifade ederek, şunları söyledi:"Kitap okumak insanın gelişimi açısından çok önemli. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz ve tüm Türkiye bunu izleyerek belki daha fazla kitap okur. Biz de bu konuda küçük bir katkı yaptıysak ne mutlu bize."