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Öğretmenlerden korona virüsüne karşı sosyal mesaj

Öğretmenlerden korona virüsüne karşı sosyal mesaj Türkiye'de can kaybına neden olan korona virüsüne karşı bir grup öğretmen tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk klibi büyük ilgi topladı.

23.03.2020 18:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:44
Öğretmenlerden korona virüsüne karşı sosyal mesaj
VAN - Türkiye 'de can kaybına neden olan korona virüsüne karşı bir grup öğretmen tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk klibi büyük ilgi topladı.
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüsü salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsüne karşı uyulması gereken 14 kuralı tek tek anlatan öğretmenler büyük takdir topladı. Her biri farklı bir ilde olan öğretmenlerin 14 kuralı ayrı ayrı anlattığı klip, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı. Öğretmenlerden korona virüsüne karşı sosyal mesaj

Kaynak: İHA

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Öğretmenlerden korona virüsüne karşı sosyal mesaj
Etiketler : Türkiye, Yerel

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