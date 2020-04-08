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Öğretmenlerden 'koronavirüs'e karşı 'Sivas ellerinde maske takılır' türküsü

SİVAS'ta bir grup müzik öğretmeni, 'Sivas Ellerinde Sazım Çalınır' türküsünü, 'Sivas ellerinde maske takılır' şeklinde uyarlayarak video klip çekti.

08.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:02
Öğretmenlerden 'koronavirüs'e karşı 'Sivas ellerinde maske takılır' türküsü

SİVAS'ta bir grup müzik öğretmeni, ' Sivas Ellerinde Sazım Çalınır' türküsünü, 'Sivas ellerinde maske takılır' şeklinde uyarlayarak video klip çekti. Sosyal medyadan paylaşılan klip ilgi gördü.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, halk ozanı Pir Sultan Abdal'ın 'Sivas Ellerinde Sazım Çalınır'  adlı türküsünün sözlerini, 'Sivas ellerinde maske takılır' şeklinde yeniden yazdı. Ayhan'ın bestesini kentteki bazı okullarda görev yapan müzik öğretmenleri evlerinde yorumlayarak kayıt altına aldı. Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin videolarından klip oluşturdu. Müzik öğretmenleri Serdar Mencütekin, Kamil Karaoğlu, Oğuzhan Alpen, Bilal Kağızmandere, Hasibe Kağızmandere, Enes Arslan ve Serkan Erdoğan'ın saz eşliğinde seslendirdiği 'Sivas ellerinde maske takılır' klibi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Türkünün koronavirüse uyarlanmış hali şöyle:

"Sivas ellerinde maske takılır/ Koronaya önlem evde kalınır/ Sokaktan ayrıyam bağrım delinir/ Valim arzuhalim yaz yare böyle/ Güzelim ey bir tanem ey.

Evde kaldık diye yemek yenilir/ Kilo aldık halay nasıl çekilir/ Virüs korkusuyla nasıl yaşanır/ Doktor arzuhalim yaz yare böyle/ Güzelim ey bir tanem ey.

Yaşlılar, çocuklar evde bunalır/ Meydanlar, camiler her yer boşalır/ Sevenleri virüs böyle ayırır/ Valim arzuhalim yaz yare böyle/ Güzelim ey bir tanem ey."


Kaynak: DHA

Etiketler: Pir Sultan Abdal, Sivas, Güncel
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