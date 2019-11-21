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Öğretmenlerden müzik dinletisi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğretmenler tarafından bir konser verildi.

21.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:44Öğretmenlerden müzik dinletisi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, 'nin Şemdinli ilçesindeki öğretmenler tarafından bir konser verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, öğrenci ve öğretmenler için 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Okulları tatil olmasıyla birlikte Şemdinli'de ise müzik öğretmenleri tarafından spor salonunda konser verildi. Yaklaşık 200 öğretmenin katıldığı etkinlikte, birbirinden güzel şarkılar seslendirildi. - HAKKARİ

Hakkari, MEB, Güncel

Kaynak: İHA

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