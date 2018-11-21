Öğretmenlerden, Öğrencilerine 'Zeka Oyunları' Sınıfı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:21



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:21

NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki ortaokulda görevli öğretmenler, öğrencileri için 'Zeka Oyunları' sınıfı oluşturdu.Göreme Ortaokulu'nda oluşturulan 'Zeka Oyunları' sınıfının açılışı için tören düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Okul Müdürü Harun Efe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Zeka Oyunları sınıfında öğrencilerin dikkat, zeka ve becerilerine göre, Neşeli Bardaklar', 'Yok Yok', 'Hedef Beş', 'Kale', 'Tangram', 'Bak Bak', 'Pentago', 'Mangala' gibi oyun grupları bulunuyor. Okul Müdürü Harun Efe'nin öncülüğünde, tüm okul öğretmenlerinin ve Okul Aile Birliği'nin katkılarıyla yaklaşık 10 TL'ye mal olan sınıfa, Göreme Belediyesi de destek verdi. Sınıfı gezen protokol üyeleri, oyunlar hakkında öğrencilerden bilgiler aldılar. Milli Eğitim Müdürü Demir, sınıfın öğrenciler için çok önemli olduğunu belirterek, "Öğrenciler burada derslerinden vakit buldukça çeşitli zeka oyunları oynayıp zekalarını kullanarak, bilgi ve becerilerini geliştirecekler. Bu oyunlar sayesinde aynı zamanda konsantrasyon ve odaklanma konusunda da eğitilmiş olacaklar" dedi.- Nevşehir