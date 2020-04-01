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Öğretmenlerden oluşan "iyilik timleri" yaşlıların yardımına koşuyor

Niğde'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 51 gönüllü öğretmen, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

01.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:22
Öğretmenlerden oluşan
Niğde 'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 51 gönüllü öğretmen, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 51 gönüllü öğretmenden oluşan "iyilik timleri" başta emekli öğretmenler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesinde hizmet ediyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan alınan bilgiler doğrultusunda ilk etapta 14 aileye gıda yardımı yapan gönüllü öğretmenlerden 6'sı Valilik koordinesinden oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına katıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Niğde, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Öğretmenlerden oluşan 'iyilik timleri' yaşlıların yardımına koşuyor - Haberler

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