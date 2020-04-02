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Öğretmenlerden sağlık çalışanları için siper maske

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bazı öğretmenler tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanları tarafından yüz koruyucu siper maske üretiyor.

02.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:17
Öğretmenlerden sağlık çalışanları için siper maske
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde bazı öğretmenler tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanları tarafından yüz koruyucu siper maske üretiyor.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında doktorlar ve sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz koruyucu maske üretiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğretmenlere bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Üretilen siper maskelerin sağlık çalışanlarına teslim edileceğini ifade eden Gümüş, "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte, kendi hayatlarını ortaya koyarak fedakar çalışmalar yapan doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza destek amacıyla kıymetli öğretmenlerimiz 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper maske üretimi yapmaktadırlar. Devletimizin bütün birimleri büyük fedakarlık içeresinde yoğun bir çalışma yürütmekte. Bizlerde sürdürülen fedakar çalışmalara azami ölçüde Safranbolu eğitim ailesi olarak katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz" dedi. - KARABÜK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Güncel
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