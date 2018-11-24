Öğretmenlerden 'Sarı Gelin' klibi

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:48



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:48

Öğretmenlerden 'Sarı Gelin' klibiAşkale İnkılap İlköğretim Okulu Öğretmenleri Öğretmenler Günü dolayısıyla Erzurum'u ve Aşkale'yi tanıtan bir klip hazırladılarERZURUM - Aşkale İnkılap İlköğretim Okulu Öğretmenleri Öğretmenler Günü dolayısıyla Erzurum'u ve Aşkale'yi tanıtan bir klip hazırladılar. Aşkale İnkılap İlköğretim okulu öğretmenlerinin Klipte Sarı Gelin türküsünü seslendirerek Erzurum ve Aşkale'nin tanıtımını yapmaları izleyenler tarafından tam not alırken öğretmenlerin performansları büyük beğeni topladı.Klipte rol alan öğretmenler yaptıkları açıklamada, "Bu çalışmayı yaparken çok eğlendik. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyoruz. Bu çalışma da öğretmen arkadaşlarımıza armağan olsun. Bu video ile hem ilçemizi hem de Erzurum'u tanıtmak istedik. Bu çalışmada bizlere destek olan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştular.