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Öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Kazımpaşa Ortaokulu'nun öğretmenleri, Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz' isimli şarkısına yeni sözler ekleyerek, 'Hayat eve sığar' adını verdikleri parçayla vatandaşları evde kalmaya çağırdı.

15.04.2020 08:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:25
Öğretmenlerden şarkılı 'evde kalın' çağrısı

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Kazımpaşa Ortaokulu'nun öğretmenleri, Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz' isimli şarkısına yeni sözler ekleyerek, 'Hayat eve sığar' adını verdikleri parçayla vatandaşları evde kalmaya çağırdı. Sosyal medyada paylaşılan şarkı, beğeni gördü.

Torbalı'daki Kazımpaşa Ortaokulu'nun öğretmenleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarmak için harekete geçti. Müziği Ajda Pekkan'a ait olan 'Yaz yaz' isimli şarkıya yeni sözler ekleyen müzik öğretmeni Halil Engin ve mesai arkadaşları, başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu. Okuldaki öğretmenlerin büyük bir bölümü tarafından okunan 'Hayat eve sığar' isimli şarkı, sosyal medyada da paylaşıldı. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme oranına ulaşıp, çok sayıda beğeni aldı.Koronavirüs nedeniyle öğrencilerinden uzak kaldıklarından ifade eden Halil Engin, "Koronavirüs günlerinde öğrencilerimize 'Evde kal' derken, müziğin birleştirici gücünden yararlanmak istedik. Sağlıklı günlere" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ajda Pekkan, Torbalı, Güncel
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