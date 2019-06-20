Öğretmenlerden "Sevginin Tohumları" resim sergisi

83.Uluslararası Bergama
Kermesi kapsamında öğretmenlerin yıl boyunca yaptığı yağlı boya çalışmalarından oluşan "Sevginin Tohumları" adlı resim sergisi açıldı.
Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenen karma resim sergisinde İstanbul
, Ankara
, Antalya
ve ilçe genelinden sergiye katılan öğretmenlerin 39 tablosu yer aldı.
Görsel sanatlar öğretmeni Baksen Çeliker, yaptığı açıklamada, "Bergama gibi kültürel yönü güçlü olan bir yerde, UNESCO'ya girmiş bir şehirde bu tarz sanatsal faaliyetlerin olması gerektiğini düşündük. Sergimizde hayata resim gözüyle bakan insanların aktarımlarına yer verdik. Kültür ortamındaki birikimleri halkla buluşturduk. Umarım bunun devamı gelir." dedi.
Sevginin Tohumları adlı karma resim sergisi 22 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.