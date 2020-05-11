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Öğretmenlerden Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

Öğretmenlerden Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destekTOKAT'ta öğretmenler 'İyilik kanımızda var' sloganı ile Kızılay'a kan bağışında bulundu.

11.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 22:36
Öğretmenlerden Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
TOKAT'ta öğretmenler 'İyilik kanımızda var' sloganı ile Kızılay'a kan bağışında bulundu. Koronavirüs salgını nedeni ile kan bağışı oranlarının düşmesi sonrasında Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık vatandaşlara tamamen hijyenik ortamda kan verebileceklerini belirterek çağrıda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı ise 'İyilik kanımızda var' sloganı kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Tokat'ta öğretmenler iftardan sonra kan vermek için Kızılay Kan Merkezine gitti. 11- 17 Mayıs tarihleri arasında devam edecek kan bağışı kampanyasına yaklaşık 500 öğretmenin katılması bekleniyor.
Kendisi de kan bağışında bulunan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Kızılay'ın birlikte düzenlediği kanımızda iyilik var kampanyasına Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de varız dedik. Ramazan ile birlikte buna salgın da ilave edilince Kızılay'ın kan stokları epeyce düşmüştü. Biz de Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olarak Kızılay'a destek vermek için burdayız. Kampanyamıza katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Öğretmenlerden Türk Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay, Güncel, Haber

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