28.06.2019 15:03
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Öğretmenlere AFAD'tan arama kurtarma eğitimi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Milli Eğitimi Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verilerek tatbikat yaptırıldı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ile İl Milli Eğitimi Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verilerek tatbikat yaptırıldı.
AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitimlere, Afyonkarahisar'daki okullarda görev yapan 25 öğretmen gönüllü olarak katıldı.
32 saatlik eğitimin ardından oluşturulan iki arama kurtarma timi, daha sonra AFAD İl Müdürlüğünde bulunan enkazda tatbikat yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın , gazetecilere yaptığı açıklamada, "AFAD Müdürlüğümüz ile yaptığımız bir protokol çerçevesinde öğretmen arkadaşlarımızı bir eğitime tabi tuttuk. Bu arkadaşlarımız gönüllülük esası ile gelen öğretmenlerimiz. Arama kurtarma çalışmaları yapmaları, bu konuyla ilgili temel bilgileri edinmeleri için buradalar. Doğal afetlerle karşı karşıya kaldığımız anlarda öğretmenlerimizden faydalanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Hafif arama kurtarma teknikleri verildi"
AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da eğitim ve tatbikata katılan 25 gönüllü öğretmene, 4 gün boyunca arama kurtarma alanında hem teorik hem de pratik bilgiler verildiğini belirtti.
Eğitim ve tatbikatın ardından 25 gönüllü öğretmene sertifikaları verildi.Öğretmenlere AFAD'tan arama kurtarma eğitimi
Kaynak: AA
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