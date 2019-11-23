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Öğretmenlere 'Balon Balığı' tehlikesine karşı eğitim

Öğretmenlere 'Balon Balığı' tehlikesine karşı eğitimİSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret eden öğretmenler, son zamanlarda Türkiye karasularında görülen tehlikeli tür Balon Balığı'na karşı bilgilendirildi.

23.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:47
Öğretmenlere 'Balon Balığı' tehlikesine karşı eğitim
İSTANBUL - 'nde bulunan Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret eden öğretmenler, son zamanlarda Türkiye karasularında görülen tehlikeli tür Balon Balığı'na karşı bilgilendirildi.
Balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Okulların ara tatilde bulunmasıyla birlikte düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğretmenlerde yüzlerce çeşit mumyalanmış balıkların bulunduğu müzeyi ziyaret etti. Burada devasa büyüklükteki balıkları gören öğretmenlere Balıkçı Kenan Balcı tarafından bilgilendirme yapıldı. Balcı, son zamanlarda Türkiye karasularında görülen Balon Balığı tehlikesi hakkında da bilgilendirmede bulundu.
"Biz öğretmenlere anlattık, onlar da öğrencilerine anlatacaklar"
Öğretmenlerin ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Balcı, öğretmenlerin müzeyi ilginç bulduklarını ifade ederek, "Denizlerde hem korkutucu hem ürpertici, hem çok tatlı hem de acı balıkları bulunuyor. Acı derken zehirli balıkları kastediyoruz. Biz de bu balık türlerini öğretmenlere anlattık. Onlarda öğrencilerine bu balık türlerini anlatıp önerilerde bulunacaklar" dedi.
"Balon Balığı tehlikesine karşı da bilgi sahibi olduk"
Öğretmenlerin 1 haftalık seminer süreci kapsamında müzeye ziyarete geldiklerini kaydeden öğretmen Nilüfer İnan, "Arkadaşlarımız ile bir müze ziyareti yapmamız gerekiyordu. Hem de balıklarımızı tanımak istedik. Bildiğimiz kadarıyla bu müze Türkiye'de tek bir müze. Bu müzeye gelmeyi uygun bulduk. Hem balıkların tadına baktık hem de son günlerde basından izlediğimiz kadarıyla balon balığı tehlikesine karşıda burada bilgi sahibi olduk. En kısa zamanda öğrencilerimizi de buraya getireceğiz. Misafirperverliğinden dolayı da Kenan Bey'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Öğretmenlere 'Balon Balığı' tehlikesine karşı eğitim

Beylikdüzü, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA


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