Öğretmenlere Başarı Belgesi

Of Kaymakamı Eyüp Fırat , 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, alanlarında başarılı olan öğretmen ve idarecileri başarı belgesiyle ödüllendirdi. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Kaymakam Fırat, eğitimin her zaman birinci öncelikleri olduğunu söyledi.Milletleri ancak eğitimin kurtaracağını belirten Fırat, "Geldiğimiz günden beri sürekli okul ziyaretleri yapıyoruz. Gerek fiziksel güzelliklere gerekse eğitim alanındaki başarıları yakınen görüyorum. Öğretmenlerimiz her şeyin en iyisine layıktır." dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da okullarda çok güzel çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bu çalışmalarda fark oluşturan, diğerlerine göre birkaç adım öne çıkan idareci ve öğretmenlerimizi kaymakamımız ödüllendiriyor. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimizin aldığı ödüller tatlı rekabet oluşturarak yeni ve daha başarılı çalışmalara kapı aralayacaktır. Zaten önemli olan iyilikte yarışmaktır. İnşallah bu ödüllerin meyvelerini daha büyük başarılar sağlayarak alacağız. Her zaman eğitime açık çek veren ve bizlerin yanında yer alan sayın Kaymakamımıza şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Fırat, başarı belgesi almaya hak kazanan 74 öğretmen ve idareciye belgelerini verdi.