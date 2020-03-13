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Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca, 16-20 Mart'ta öğretmenlerin meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacağı bildirildi.

13.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:12
Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca, 16-20 Mart'ta öğretmenlerin meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacağı bildirildi.

MEB Personel Genel Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere genelge gönderildi. Genelgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs nedeniyle bazı kararlar alınmasına karar verildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak olan ikinci ara tatilin 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanmasına, 23-27 Mart'ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesine karar verildiği vurgulandı.

Bu süreçte, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği, bu eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere genel idari izin verildiği belirtildi. Genelgede 'Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerle öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar" hükmü hatırlatıldı.

Genelgeye göre bu doğrultuda, öğretmenler 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak. Yöneticilerin ise bu tarihlerde üzerlerinde bulunan aylık ders karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleri yapmış sayılacak. Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, 23-27 Mart'ta üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.

Ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi, yapılmış sayılacak görevler arasında bulunmayacak. Hafta sonu tatil günleri de bu kapsamda olmayacak. Eğitim kurumları yöneticilerince, bu süreçte eğitim kurumlarında yapılacak dezenfeksiyon uygulamasının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak.


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Kaynak: DHA

Etiketler : 27 Mart, MEB, Güncel

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