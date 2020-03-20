Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Öğretmenlere kodlama eğitimi verildi - Haberler

Öğretmenlere kodlama eğitimi verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine kodlama eğitimi verildi.

20.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:30
Öğretmenlere kodlama eğitimi verildi
Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine kodlama eğitimi verildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programı kapsamında uygulanmakta olan projenin "Eğitimler" başlığı kapsamında ilçedeki öğretmenlerine kodlama eğitimi verildi.

Eğitim sonrasında Okul Müdürü Yusuf Özcan tarafından firma yetkilisine teşekkür edilerek plaket verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Anadolu Lisesi, Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı - Haberler BBP Lideri Destici'den Miraç Kandili mesajı - Haberler Buğday yüklü tır devrildi - Haberler Korona virüs mesaisindeki sağlık personeline tatlı ikramı - Haberler Yaşlı adam evinde yanmış olarak ölü bulundu - Haberler Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi - Haberler Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler
Loading