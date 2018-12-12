Öğretmenlere Mebet Eğitimi Veriliyor

Havza
'da öğretmenlere, Mesleki Eğitim Beceri Testi (MEBET) ile ilgili hizmet içi eğitim verilmeye başlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Havza Öğretmenevi'nde düzenlenen ve üç gün sürecek eğitimin ilk gününe Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da katıldı.
Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, eğitimde yönlendirmenin önem taşıdığını söyledi.
Bazı insanların sayısalda, bazılarının sözelde, bazılarınınsa mekanikte iyi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bunun erken yaşta belirlenmesi ve ona göre mesleki yönlendirme yapılması çok önemli. Bu şekilde hem eğitim, hem de mesleki anlamda kalite artacaktır. Yapılacak doğru yönlendirmeler ile gençlerimiz becerileri doğrultusunda ilerleme imkanı bulacaklardır." dedi. Samsun
'da MEBET'i uygulayan tek ilçe olduklarını, uygulamayı önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, "Geçen yıl başladığımız MEBET'ten olumlu dönüşler aldık. Sizlerle ilçemizde MEBET'i yapabilen öğretmen sayısı artacak, testlere daha erken zamanda başlayarak daha başarılı sonuçlar almayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da MEBET ile ilgili kursların 25 saat süreceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Amacımız çocuklarımızın mesleki becerilerini tespit edip ona göre eğitimine yön vermek. Hem akademik, hem de mesleki eğitimde kaliteyi arttırarak öğrencilerimize becerilerine yönelik daha kaliteli eğitim vermek. Mesleki beceri testleri ile yüzde 100'e yakın doğrulukta öğrencilerimizi mesleki becerilerine yönlendirerek ülkemize faydalı, mesleki ve akademik eğitimini tamamlamış, en önemlisi yapabileceği işi en iyi şekilde yapan insanlar yetiştirmek hedefindeyiz. Bu eğitim ile bu MEBET'i uygulayabilen öğretmen sayımız 60'a yükselecek."
Havza
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:17