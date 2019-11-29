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Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de

Yasadaki 2 haftalık sınır nedeniyle ilk defa bu yıl uygulanan ara tatillerde öğretmenlerin ek ders alamaması riski ortadan kalktı. Yapılan düzenleme ile ek ders ücreti sınırı 4 haftaya çıktı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

29.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:42

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı ara tatille bir öğretim yılında 4 defaya çıkan tatiller karşısında öğretmenlerin, ara tatillerdeki mesaileri ve seminerleri nedeniyle ek ders ücreti alamama ihtimali bulunuyordu. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın ilgili maddesinde "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir" ibaresi yer alıyordu. Bu maddede yer alan "iki hafta" ibaresi aslında bir öğretim yılındaki iki tatil dönemi (sömestr tatili ve yaz tatili) düşünülerek belirlenmişti.

Bu da öğretmenlerin ilk kez bu yıl uygulanan ara tatil dönemlerindeki seminerlerden ek ders almalarını sınırlıyordu.

İKİ HAFTADAN DÖRT HAFTAYA ÇIKARILDI

Fakat ilgili maddede yapılan düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu sınır iki haftadan dört haftaya çıkarıldı. Böylece öğretmenler yeni düzenleme ile artık ara tatillerdeki çalışmaları nedeniyle de ek ders alabilecek.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici dün yaptığı açıklamada gerekli yasal düzenleme yapılmadığından bir karışıklık olduğunu, öğretmenlerin mağdur olmaması için MEB'in uygulama birliğini sağlaması gerektiğini ifade ederek ''Bu sene ilk defa uygulanan ara tatiller aylar öncesinden belli iken, ara tatil kapsamında öğretmenlerin ek ders alabilmesi için "Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" da değişiklik yapılması gerektiği bilinmesine rağmen ilgili düzenleme bir türlü yapılamamıştır. Aylar öncesinden yapılan uyarılara rağmen bu düzenleme hayata geçirilemediğinden illerin büyük bir bölümü ek ders ücreti öderken bazı iller resmi yazı göndererek ek ders ücretlerinin ödenmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. MEB bu karışıklığa son vermeli, uygulama birliğini sağlamalı ve ek ders ücretleri konusunda mağduriyet yaratmamalıdır.'' demişti.

Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de

Ekonomi, Güncel


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