Öğretmenlere Özel Gece

Büyük organizasyonların ev sahibi olan Tuana Balo Salonu, yine geniş çaplı bir etkinliğe imza attı. Emekli olmuş ve şu an çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerle birlikte ailelerinin de konuk edildiği gecede, sanatçı Aysun Taşçeşme veAli Likoğlu sahne aldı. Öğretmenler, kendileri için düzenlenen bu özel gecede gönüllerince eğlendi.

Geceyle ilgili değerlendirmede bulunan Tavacı Recep Usta Genel Müdürü Atilla Murat İçin, "24 Kasım Öğretmenler Günü programımızı bu yıl da en kıymetlilerimiz olan öğretmenlerimizle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Leziz tatlarımızı bu kez öğretmenlerimiz için sunduk, kıymetli öğretmenlerimize güzel bir gece yaşattığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.